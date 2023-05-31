Спортивные объекты в восьми школах Нижегородской области обновят в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Спортивные объекты в восьми школах Нижегородской области обновят в 2023 году в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Согласно информации, на ремонт семи спортивных залов, оснащение двух спортивных площадок и закупку инвентаря для школьных спортивных клубов из средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов в 2023 году выделено 19 млн рублей.

Так, к 1 сентября работы пройдут в Абрамовской средней школе им. А.И. Плотникова г.о.г. Арзамас, основной школе №11 Володарского округа, основной школе №19 г.о.г. Бор, Мотмосской средней школе г.о.г. Выкса, Мурзицкой школе г.о.г. Кулебаки, Кудеяровской основной школе Лукояновского округа, Бортсурманской средней школе Пильнинского округа и Либежевской средней школе им. Р.Е. Алексеева г.о.г. Чкаловск.

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов отметил, что реализация нацпроекта "Образование" помогает мотивировать детей активнее заниматься физической культурой и спортом.

Ранее сообщалось, что семь многофункциональных спортивных площадок устанавливают в Нижнем Новгороде.