Семь многофункциональных спортивных площадок устанавливают в Нижнем Новгороде

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Установка семи многофункциональных спортивных площадок ведется в настоящее время в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Напомним, всего в этом году в Нижнем Новгороде появится 16 новых площадок.
Как рассказал Юрий Шалабаев, по остальным девяти объектам сейчас ведется разработка проектов, согласование документов и процедуры закупок.
По словам директора департамента физической культуры и спорта Антона Ермакова, в городе продолжает набирать популярность проект "Спорт в каждый двор". Более тысячи бесплатных тренировок посетили уже свыше 10 тысяч человек.
"Показатели начала этого года уже превзошли итоговые цифры за весь предыдущий год", - отметил Антон Ермаков.
Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.
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