Семь многофункциональных спортивных площадок устанавливают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Установка семи многофункциональных спортивных площадок ведется в настоящее время в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, всего в этом году в Нижнем Новгороде появится 16 новых площадок.

Как рассказал Юрий Шалабаев, по остальным девяти объектам сейчас ведется разработка проектов, согласование документов и процедуры закупок.

По словам директора департамента физической культуры и спорта Антона Ермакова, в городе продолжает набирать популярность проект "Спорт в каждый двор". Более тысячи бесплатных тренировок посетили уже свыше 10 тысяч человек.

"Показатели начала этого года уже превзошли итоговые цифры за весь предыдущий год", - отметил Антон Ермаков.

Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.