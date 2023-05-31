Минобороны РФ предложило осуществлять постановку на воинский учет без личной явки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минобороны РФ предложило осуществлять постановку на воинский учет без личной явки в военкомат. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, постановка будет осуществлять на основании данных, содержащихся в государственном информационном ресурсе.

Также без личной явки будет проходить снятие с воинского учета и изменения в учетные документы.

Оповещения о вышеперечисленных изменениях предлагается осуществлять путем отправки заказных писем с уведомлением о вручении по месту жительства.

Напомним, что Госдума РФ приняла закон, который изменяет порядок вручения повесток для явки военкомат.

Согласно документу, уклонистами будут считаться граждане, отказывающиеся получать повестку или перестающие выходить на связь. Тех, кто не пришёл в военкомат по повестке, обязали добровольно прийти в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.

Также ранее Верховный суд РФ разъяснил, когда призывника можно считать уклонистом.