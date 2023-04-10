Единый реестр военнообязанных создадут в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Единый реестр военнообязанных создадут в России. Соответствующий закон в трех чтениях приняла Госдума РФ, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, закон изменяет порядок вручения повесток для явки военкомат.

Бумажные повестки, передаваемые лично или через работодателя, сохранятся, но также их теперь будут отправлять заказным письмом или через портал "Госуслуги". Получить документ также можно в МФЦ.

Реестр воинского учета будут сформирован в автоматизированном режиме. Данные о военнообязанных в электронном формате предоставят ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медицинские организации и социальный фонд.

Уклонистами будут считаться граждане, отказывающиеся получать повестку или перестающие выходить на связь. Тех, кто не пришел в военкомат по повестке, обязали добровольно прийти в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили запретить выезд из страны со дня получения повестки в военкомат.