Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2023 15:30  [2] Денежные сертификаты на покупку вещей для новорожденных предлагается ввести в России
05 июня 2023 15:12  [51] "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали в зону СВО крупную партию спецтехники
05 июня 2023 15:02  [66] Серия научно-популярных лекториев пройдет в Нижнем Новгороде
05 июня 2023 14:53  [77] Более 80% россиян планируют регулярно пользоваться мессенджерами
05 июня 2023 14:28  [91] ПСБ вышел на старт "ЗаБег.РФ"
05 июня 2023 14:13  [111] Денис Егоров: "В этом году наши усилия будут направлены на сокращение количества несанкционированных свалок в регионе"
05 июня 2023 13:21  [127] Минобороны РФ предложило осуществлять постановку на воинский учет без личной явки
05 июня 2023 13:08  [145] МегаФон разработал систему мониторинга воды в реке Волга
05 июня 2023 12:52  [207] Спортивные объекты в восьми школах Нижегородской области обновят в 2023 году
05 июня 2023 12:35  [144] Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников местами сохранится в Нижегородской области до 13 июня
Общество

Денис Егоров: "В этом году наши усилия будут направлены на сокращение количества несанкционированных свалок в регионе"

05 июня 2023 14:13  [111] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Доме народного единства состоялось очередное заседание комиссии Регионального совета по вопросам экологии и природопользования с участием министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова. В центре внимания были вопросы ликвидации несанкционированных свалок с большим объемом твердых коммунальных отходов (ТКО).

"В прошлом году мы планировали ликвидацию 606 свалок объемом до 1 000 кубов, а по факту убрали 864 свалки. Такой результат стал возможным благодаря слаженной работе муниципалитетов и выделению дополнительного финансирования. В этом году наши усилия также будут направлены на сокращение количества несанкционированных свалок в регионе", - пояснил Денис Егоров.

Также на комиссии Регионального совета под председательством главы местного самоуправления городского округа Первомайск Елены Лебедновой обсуждали тему контроля за региональными операторами и вывозом ТКО.

Члены комиссии рассказали, что в последнее время участились жалобы жителей региона на несвоевременный вывоз мусора из контейнеров. По оценке специалистов, проблема может носить в том числе сезонный характер: в дачный период люди убираются на приусадебных и придомовых территориях и появляется больше древесного и строительного мусора.

На сегодняшний день в Нижегородской области разработан проект по утилизации растительных отходов новыми способами: как один из вариантов, их предлагают измельчать прямо на месте и использовать в качестве мульчи на клумбах. Для этого необходимо специальное оборудование.

"В прошлом году нами был создан проект по утилизации растительных и древесных отходов. Разработали "дорожную карту", которую сейчас реализуем. На данном этапе идет подготовка к осеннему периоду, готовимся усилить работу. Проект реализуем в 10 пилотных муниципальных районах", - рассказала Елена Лебеднова.

Ранее сообщалось, что Виктория Абрамченко назвала Нижегородскую область лидером по строительству очистных сооружений.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph