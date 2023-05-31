Денис Егоров: "В этом году наши усилия будут направлены на сокращение количества несанкционированных свалок в регионе" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Доме народного единства состоялось очередное заседание комиссии Регионального совета по вопросам экологии и природопользования с участием министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова. В центре внимания были вопросы ликвидации несанкционированных свалок с большим объемом твердых коммунальных отходов (ТКО).

"В прошлом году мы планировали ликвидацию 606 свалок объемом до 1 000 кубов, а по факту убрали 864 свалки. Такой результат стал возможным благодаря слаженной работе муниципалитетов и выделению дополнительного финансирования. В этом году наши усилия также будут направлены на сокращение количества несанкционированных свалок в регионе", - пояснил Денис Егоров.

Также на комиссии Регионального совета под председательством главы местного самоуправления городского округа Первомайск Елены Лебедновой обсуждали тему контроля за региональными операторами и вывозом ТКО.

Члены комиссии рассказали, что в последнее время участились жалобы жителей региона на несвоевременный вывоз мусора из контейнеров. По оценке специалистов, проблема может носить в том числе сезонный характер: в дачный период люди убираются на приусадебных и придомовых территориях и появляется больше древесного и строительного мусора.

На сегодняшний день в Нижегородской области разработан проект по утилизации растительных отходов новыми способами: как один из вариантов, их предлагают измельчать прямо на месте и использовать в качестве мульчи на клумбах. Для этого необходимо специальное оборудование.

"В прошлом году нами был создан проект по утилизации растительных и древесных отходов. Разработали "дорожную карту", которую сейчас реализуем. На данном этапе идет подготовка к осеннему периоду, готовимся усилить работу. Проект реализуем в 10 пилотных муниципальных районах", - рассказала Елена Лебеднова.

Ранее сообщалось, что Виктория Абрамченко назвала Нижегородскую область лидером по строительству очистных сооружений.