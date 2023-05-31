Еще один центр для оказания помощи участникам СВО и их семьям открылся в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Еще один центр для оказания помощи участникам СВО и их семьям открылся в Ленинском районе на базе соседского центра "#вМесте" на улице Юпитерской. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, здесь будут собираться гуманитарная помощь для отправки на Донбасс, а также отрабатываться заявки семей участников СВО, которые можно оставить по телефону: 8-831-410-81-10.

Также в центре организуют различные мастер-классы, а волонтеры вместе с жителями будут изготавливать маскировочные сети, окопные свечи, тактические браслеты и многое другое.

Ранее сообщалось, что отделение фонда поддержки военнослужащих "Защитники Отечества" открылось в Нижнем Новгороде.