Еще один центр для оказания помощи участникам СВО и их семьям открылся в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Фото:
Еще один центр для оказания помощи участникам СВО и их семьям открылся в Ленинском районе на базе соседского центра "#вМесте" на улице Юпитерской. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".
Согласно информации, здесь будут собираться гуманитарная помощь для отправки на Донбасс, а также отрабатываться заявки семей участников СВО, которые можно оставить по телефону: 8-831-410-81-10.
Также в центре организуют различные мастер-классы, а волонтеры вместе с жителями будут изготавливать маскировочные сети, окопные свечи, тактические браслеты и многое другое.
Ранее сообщалось, что отделение фонда поддержки военнослужащих "Защитники Отечества" открылось в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+