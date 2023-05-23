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Общество

Отделение фонда поддержки военнослужащих "Защитники Отечества" открылось в Нижнем Новгороде

30 мая 2023 15:12  [63] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Отделение фонда поддержки военнослужащих "Защитники Отечества" открылось в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, для фонда было создано большое пространство, оборудованное для людей с ограничениями по здоровью.

Здесь обустроен адаптационный зал, кабинет психолога, пункт проката техсредств реабилитации, библиотека, детская комната.

Также в отделении открыт многофункциональный центр, в котором можно обратиться к представителям регионального правительства, военкомата, службы занятости и юристам.

Как рассказал Глеб Никитин, фонд помогает военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО, а также их семьям в различных вопросах.

Отделение "Защитников Отечества" расположено на улице Славянской, 8. Телефон: 8 (831) 233 33 40.

Ранее Глеб Никитин представил нижегородские меры поддержки участников СВО и их близких.

Также напомним, что бесплатное профобучение организуют для ветеранов СВО в Нижегородской области.

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Теги:
Военные СВО
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