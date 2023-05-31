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Летом в Нижнем Новгороде по муниципальной программе будет трудоустроено 304 подростка. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.
Согласно информации, временная занятость подростков за счет городского бюджета проходит на базе муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, а также организаций, занимающихся благоустройством.
Ребята помогают проводить ремонт в школах, приводят в порядок школьную мебель, реставрируют библиотечные книги и учебники, благоустраивают улицы и скверы, ухаживают за цветниками и газонами, занимаются обрезкой и посадкой кустарников и деревьев, убирают мусор, сажают цветы, пропалывают клумбы.
"Все участники программы прошли предварительные медицинские осмотры. Ребята работают по четыре часа в день и получают оплату за фактически отработанное время", - заявили в городском департаменте.
Ранее сообщалось, что участниками проекта "Дворовая практика " в Дзержинске станут более 1600 подростков.
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