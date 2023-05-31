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Общество

Информационный проект "Газ в каждый дом" запустили в России

05 июня 2023 16:02  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия", "Газпром межрегионгаз" и издание "Московский комсомолец" запустили информационный проект "Газ в каждый дом".

Согласно информации, в рамках проекта россиянам покажут, как реализуется программа догазификации в России. Также граждане смогут узнать о плюсах использования газа в быту, о лучших практиках и положительных примерах догазификации. 

На портале можно будет прочитать комментарии экспертов, новости, статьи и полезную информацию по социальной догазификации.

Кроме того, на сайте размещены материалы с инструкцией по подаче заявки в программе, статьи о том, какие категории граждан попадают под меры соцподдержки при социальной догазификации. Также возможно задать и свой вопрос по догазификации. 

Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. 

Ранее сообщалось, что программу газификации на 2021-2025 годы актуализировали в Нижегородской области.
  

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Теги:
Газоснабжение
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