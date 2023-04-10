Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
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Общество

Программу газификации на 2021-2025 годы актуализировали в Нижегородской области

13 апреля 2023 11:44  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Программу газификации на 2021-2025 годы актуализировали в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Согласно информации, в уточненную программу вошло проектирование и строительство около 300 объектов газоснабжения общей протяженностью почти 1 950 км. Изначально было запланировано строительство 26 объектов.

Актуализация программы позволит газифицировать 186 населенных пунктов в 32 муниципальных образованиях Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, обновленная программа была разработана совместно с ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Она должна стать основой для системного развития газоснабжения сразу нескольких районов области.

Так, уже в этом году запланировано завершение строительства первого этапа межпоселкового газопровода р.п. Ветлужский – р.п. Варнавино протяженностью 13 км.

В эксплуатацию будет введен межпоселковый газопровод протяженностью 14,8 км до деревни Дроздово в Городецком районе, что позволит газифицировать 146 домов и одну котельную.

Также в 2023 году планируется завершить строительство газопровода протяженностью 4,4 км до деревни Ольгино и распределительных газопроводов от улицы Ларина до центра Нижнего Новгорода, а также от РС-4 до центра города - общей протяженностью 15 км.

Кроме того, в этом году планируется строительство 14 км межпоселкового газопровода от села Новинки в Чкаловском районе до границы Нижегородской и Ивановской, перспективного магистрального газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) "Горбатовка" (5,4 км) и распределительного газопровода от ГРС "Горбатовка" до Дзержинска (13,8 км).

Помимо этого, в текущем году запланировано выполнить проектно-изыскательские работы по 30 объектам газификации общей протяженностью 838 км, в 2024 году - по 174 объектам протяженностью 759 км, в 2025 году – 73 объектам протяженностью 264 км.

Ранее сообщалось, что газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области.

Напомним, в Нижегородской области реализуется программа бесплатного подведения газопровода до цоколя здания.

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Теги:
Газоснабжение
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