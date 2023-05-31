Инклюзивный офис для трудоустройства людей с инвалидностью появится в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Инклюзивный офис по трудоустройству людей с инвалидностью планируется создать на базе Нижегородского центра занятости населения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в офисе в формате "единого окна" будут предоставляться сервисы и услуги, направленные на трудоустройство людей с инвалидностью.

"Мы обеспечим доступный сервис по трудоустройству кандидатов с инвалидностью с учетом их индивидуальных возможностей", - подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Генеральный советник Областного кадрового агентства Мария Устинова отметила, что в офисе будут объединены лучшие практики по трудоустройству и вовлечению в экономику людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут воспользоваться всеми услугами службы занятости населения онлайн.

В частности, в личном кабинете на сайте "Работа в России" могут воспользоваться услугами по профориентации и переобучению, психологической поддержке безработных, их адаптации на рынке труда, помощи в открытии собственного дела или при переезде в другой регион.