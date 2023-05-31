Нижегородских школьников наградили нагрудным знаком "Горячее сердце" за героизм при оказании помощи людям Общество

Двух нижегородских школьников - Егора Симонова из Дзержинска и Владислава Чамина из Уренского муниципального округа - наградили нагрудным знаком "Горячее сердце" за мужество, стойкость и героизм при оказании помощи людям.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, житель Дзержинска 13-летний Егор Симонов, при возвращении домой увидел лежащего на земле мужчину, у которого был приступ эпилепсии. Мальчик вызвал скорую, назвав точный адрес. Медики своевременно оказали первую помощь мужчине благодаря чему он остался жив. А 14-летний Владислав Чамин тушил пожар вместе со своей мамой, спасая жилье от огня. Он стоял на крыше, заливал огонь, а мама подавала ему ведра с водой. Благодаря их действиям огонь не перекинулся на соседние постройки.

Как сообщили в региональном минобре, ребята станут участниками тематической смены Всероссийского детского центра "Орленок" в августе текущего года.

Стоит отметить, что с 2014 года специальным нагрудным знаком "Горячее сердце" отмечены уже 16 нижегородских подростков, героически проявивших себя в трудных ситуациях и пришедших на помощь людям.