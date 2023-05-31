Программы планетария им. Гречко пройдут в Манеже Нижегородского кремля 10 июня Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Программы планетария им. Гречко пройдут в Манеже Нижегородского кремля 10 июня. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Как отмечают специалисты департамента, эта площадка является одной из самых удобных для нижегородцев, поскольку находится в центре города и имеет большой зал.

В эту субботу в Манеже будут представлены программы для для зрителей разных возрастов.

Например, на лекции и мастер-классе "Где живёт чёрная дыра?" посетителям расскажут о строении Вселенной. Для этого были изготовлены модели звезд и планет.

На лекции "Чудеса на небесах" нижегородцы узнают о секретах самых необычных космических явлений.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что проект нижегородского планетария победил на конкурсе "Музей 4.0".