Нижегородская делегация находится с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области под руководством заместителя губернатора Петра Банникова с 4 по 9 июня работает в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в ходе визита Петр Банников и губернатор провинции Латакия Амер Хилал обсудили результаты совместной деятельности.

Как рассказал замгубернатора,регионы сотрудничают в культурной, образовательной, торгово-промышленной сферах, в области народно-художественных промыслов и спорта.

Так, в Латакии планируется проведение мастер-классов по народному декоративно-прокладному искусству, а мини-футбольный клуб "Торпедо" проведет занятия по мини-футболы.

Кроме того, перед жителями Латакии и российскими военнослужащими выступит творческий коллектив нижегородского камерного театра оперы и музыкальной комедии имени В.Т. Степанова.

Нижегородская делегация в рамках визита передаст различные медикаменты и медицинское оборудование, встретится с руководством министерства здравоохранения Сирии и департамента здравоохранения Латакии.

"Очень большая и специализированная тема – это медицина. В рамках прошлогоднего визита нижегородские специалисты провели для сирийских врачей занятия по трансплантации искусственной радужки. Была успешно проведена операция по замене хрусталика глаза сирийскому пациенту. Такая практика сохранится, и в ходе этой поездки продолжится проведение специалистами-врачами операций для сирийских пациентов", – отметил Петр Банников.

В свою очередь, Амер Хилал поблагодарил Российскую Федерацию в целом и Нижегородской области в частности за прилагаемые усилия по преодолению последствий землетрясения в Сирии.

Напомним, в октября 2022 года делегация из Нижегородской области посещала с рабочим визитом Сирийскую Арабскую Республику.

Тогда в рамках визита состоялось подписание ряда межвузовских соглашений. Так, на базе одного из крупнейших сирийских вузов – университета Тишрин – заключены соглашения о сотрудничестве и меморандумы о взаимопонимании с семью нижегородскими учебными заведениями: ННГУ им.Лобачевского, НГЛУ им. Добролюбова, НГТУ им. Алексеева, НГПУ им. Минина, ПИМУ, ННГАСУ, Нижегородским филиалом ВШЭ.