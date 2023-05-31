Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным сидром в Нижегородской области Общество

Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным сидром в Нижегородской области, сообщается вtelegram-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что сотрудниками Роспотребнадзора проводятся меры реагирования, а продукция самарского производителя изымается из оборота.

В ведомстве напомнили, что порой даже однократное употребление суррогатов алкоголя или других технических жидкостей может привести к летальному исходу.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области уже выявлены случаи отравления суррогатным алкоголем, в том числе зарегистрированы и летальные исходы. В настоящее время медики борются за жизнь нескольких человек, которые находятся в реанимации. Предварительная причина - отравление этилен гликолем, который находился в составе суррогата.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от приема любых алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно, отказаться от употребления многокомпонентных коктейлей в ресторанах и кафе, а также сообщать о точках продажи суррогатного алкоголя.

Нижегородская полиция также обнаружила склад с алкогольными напитками "Мистер Сидр".