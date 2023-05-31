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Общество

Первые случаи отравления суррогатным алкоголем зарегистрированы в Нижегородской области

05 июня 2023 21:36  [221] Общество

Первые случаи отравления суррогатным алкоголем зарегистрированы в Нижегородской области. "Есть летальные исходы", - сообщил заместитель губернатор Нижегородской области. министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале.

"В настоящее время медики борются за жизнь нескольких человек" - отметил глава нижегородского минздрава, добавив, что все находятся в отделениях реанимации. Предварительная причина по мнению экспертов – отравление этилен гликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

Давид Мелик-Гусейнов обратился к жителям Нижегородской области с просьбой воздержаться от приема любых алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно. "Особенно опасен разливной алкоголь и сидр", - подчеркнул министр здравоохранения. Кроме того, он также призвал не употреблять многокомпонентные коктейли в ресторанах и кафе, а владельцев сообщать в Роспотребнадзор о напитках, которые "вызывают сомнения".

Также замглавы региона попросил жителей Нижегородской области сообщать о точках продажи суррогатного алкоголя.

Ранее сообщалось, что нижегородская полиция обнаружила склад с алкогольными напитками "Мистер Сидр", после употребления которых в Ульяновской области скончались 16 человек. Пострадавшие есть и в других регионах.

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Теги:
Алкоголь Медицина и здоровье
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