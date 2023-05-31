Три сельхозпроизводителя из Нижегородской области победили в конкурсе "Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2022 года" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три сельхозпроизводителя из Нижегородской области победили в конкурсе "Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2022 года". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, награды получили фермерское хозяйство Хайдяра Мяликова из Пильнинского района, фермерское хозяйство Ильдуса Шаипова и ООО "Саксар" из Сергачского района.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в 2022 году в регионе сахарная свекла была посеяна на площади 13,2 тысячи га. В этом году сохранены такие же объемы.

Свеклу выращивают 15 хозяйств в Гагинском, Сергачском, Пильнинском, Сеченовском, Спасском Шатковском и Княгининском районах.

Ранее сообщалось, что два нижегородских проекта выиграли премию CIPR Digital-2023.