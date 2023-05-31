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Три сельхозпроизводителя из Нижегородской области победили в конкурсе "Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2022 года". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, награды получили фермерское хозяйство Хайдяра Мяликова из Пильнинского района, фермерское хозяйство Ильдуса Шаипова и ООО "Саксар" из Сергачского района.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в 2022 году в регионе сахарная свекла была посеяна на площади 13,2 тысячи га. В этом году сохранены такие же объемы.
Свеклу выращивают 15 хозяйств в Гагинском, Сергачском, Пильнинском, Сеченовском, Спасском Шатковском и Княгининском районах.
Ранее сообщалось, что два нижегородских проекта выиграли премию CIPR Digital-2023.
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