Один человек погиб и четверо получили травмы по вине нетрезвого водителя в Гагинском районе Происшествия

Один человек погиб и еще четверо получили травмы по вине нетрезвого водителя в Гагинском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Авария с участием легкового автомобиля "Шевроле" под управлением водителя 1983 года рождения, который находился в состоянии опьянения, произошла вечером 5 июня на 39 км автодороги "Лукоянов – Гагино – Салганы – Уразовка".

Мужчина не справился с управлением и машина съехала в кювет.

В результате смертельное ранение получил пассажир, мужчина 1982 г.р. Сам водитель, а также еще один мужчина и две женщины с травмами были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля погиб при съезде в кювет в Кстовском районе.



