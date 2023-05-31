Один человек погиб и четверо получили травмы по вине нетрезвого водителя в Гагинском районе

Один человек погиб и еще четверо получили травмы по вине нетрезвого водителя в Гагинском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Авария с участием легкового автомобиля "Шевроле" под управлением водителя 1983 года рождения, который находился в состоянии опьянения, произошла вечером 5 июня на 39 км автодороги "Лукоянов – Гагино – Салганы – Уразовка".
Мужчина не справился с управлением и машина съехала в кювет.
В результате смертельное ранение получил пассажир, мужчина 1982 г.р. Сам водитель, а также еще один мужчина и две женщины с травмами были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля погиб при съезде в кювет в Кстовском районе.
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