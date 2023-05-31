Участок площади Минина и Пожарского закроют для транспорта 7-15 июня Общество

Фото: ЦОДД

Участок площади Минина и Пожарского закроют для транспорта с 00:01 7 июня до 23:59 15 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, перекрыт будет участок от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной.

На время ограничений также будут изменены маршруты автобусов, следующих через центр Нижнего Новгорода.

Напомним, с 5 по 6 июня перекрыта часть площади Минина и Пожарского.