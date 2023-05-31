Участок площади Минина и Пожарского закроют для транспорта 7-15 июня

Фото:
Участок площади Минина и Пожарского закроют для транспорта с 00:01 7 июня до 23:59 15 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, перекрыт будет участок от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной.
На время ограничений также будут изменены маршруты автобусов, следующих через центр Нижнего Новгорода.
Напомним, с 5 по 6 июня перекрыта часть площади Минина и Пожарского.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+