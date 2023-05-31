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Общество

Антивандальные теневые навесы, диваны и урны установили в парках Нижнего Новгорода

06 июня 2023 14:05  [36] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Антивандальные теневые навесы, диваны и урны установили в парках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Согласно информации, всего с начала лета было установлено около 70 малых архитектурных форм.

Так, в парке "Дубки" было заменено 54 урны, в детском парке имени Я.М.Свердлова установлено 8 новых модульных диванов, а в парке "Светлоярский" появилась кабинка для переодевания и теневой навес. Еще один теневой навес появился на территории второго паркового озера на Молодежном проспекте и два - в зоне отдыха на Щелоковском хуторе, где также установили новую контейнерную площадку.

Все малые архитектурные формы выполнены из современного полимерного композита, который на 40% состоит из вторичного сырья, а сам материал обладает повышенными антивандальными свойствами. Кроме того, он более долговечен.

Ранее сообщалось, что арт-объект восстановили в нижегородском сквере на Невской Дубраве.

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Теги:
Благоустройство Парки
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