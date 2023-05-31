Водитель "Лады" врезался в фуру и погиб на трассе в Балахнинском районе

Водитель автомобиля "Лада" врезался в фуру и погиб на трассе в Балахнинском районе.
Как сообщили в нижегородском УГИБДД, авария произошла 6 июня в дневное время около населенного пункта Шеляухово.
По предварительным данным, 58-летнему мужчине, управлявшим отечественным авто, стало плохо за рулем. В итоге "Лада" выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик, а затем задела еще одну легковушку.
В результате ДТП водитель скончался на месте аварии, а остальные участники ДТП не пострадали.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо получили травмы по вине нетрезвого водителя в Гагинском районе.
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