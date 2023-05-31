Выставка изделий НХП Нижегородской области организована в сирийской провинции Латакия Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка изделий НХП Нижегородской области организована в сирийской провинции Латакия.

Представители АО "Хохломская роспись" и ООО "Коваль", производящее ножи, провели мастер-классы для детей и взрослых в провинции Латакия в рамках визита делегации Нижегородской области в Сирийскую Арабскую Республику.

Мероприятия организованы в доме культуры Латакии, где юные участники попробовали себя в росписи традиционной матрешки, а взрослые гости наблюдали за процессом изготовления и украшения ножа.

"По богатству народных художественных промыслов регион занимает ведущее место в России, и мы считаем особенно важным знакомить с ними наших партнеров из других стран. Язык творчества – универсальный язык, понятный в любой точке мира, поэтому мастер-классы по росписи матрешки и ножевому промыслу так понравились участникам", – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Он выразил надежду, что в будущем Сирия возродит свои уникальные промыслы и представит их на нижегородских площадках в рамках тематических фестивалей народных художественных промыслов.

Кроме того, состоялось открытие выставки "Где встречается мечта" известной нижегородской художницы Наталии Панковой. Вниманию гостей представлено 30 картин – от необычных портретов до оригинальных абстракций.

"Очень много гостей, людей неравнодушных, интересующихся искусством. Среди них сирийцы – те, кто когда-то учился в СССР и до сих пор интересуется тем, что происходит в России, музыканты и художники из Латакии. Кроме того, выставку посетили наши соотечественники. Отзывы самые позитивные, один из комментариев: "Глядя на Ваши работы хочется жить". Не это ли самое главное, что может услышать художник от людей, переживших войну и недавнее землетрясение?", – поделилась Наталия Панкова.

Напомним, делегация Нижегородской области под руководством заместителя губернатора Петра Банникова находится с визитом в Сирийской Арабской Республике с 4 по 9 июня.