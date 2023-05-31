Светлана Мудрова: "Следует отказаться от покупки напитков неизвестного происхождения" Общество

Главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, заведующая токсикологическим отделением городской больницы №33 Нижнего Новгорода Светлана Мудрова напомнила жителям региона об опасности употребления суррогатного алкоголя и других напитков, производитель и состав которых неизвестны.

Она отметила, что такие жидкости могут иметь различную химическую формулу, их воздействие на здоровье человека абсолютно непредвиденное.

"К сожалению, случаи отравления суррогатами алкоголя – не редкость. При их употреблении может пострадать центральная нервная система, желудок, печень, почки и другие органы человека. В самых тяжелых случаях наступает смерть", – заявила медик.

По словам Светланы Мудровой, важно не просто очень аккуратно относиться к употреблению алкоголя, но и уделять самое серьезное внимание тому, где и у кого приобретается эта продукция.

"Следует отказаться от покупки напитков неизвестного происхождения, если вы не обладаете информацией о том, кто производит его и какой у него состав. Самое лучшее, что можно сделать для того, чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих, – полностью воздержаться от употребления алкоголя", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тонны опасного сидра изъяли полицейские в Нижегородской области.