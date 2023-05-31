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Почти 1,5 тонны опасного сидра изъяли полицейские в Нижегородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно информации, за прошедшие сутки правоохранители проверили около 20 мест, где могут продавать напиток "Мистер Сидр".
Так, в одной из точек в Спасском районе было обнаружено 9 кег, в которых хранились около 220 литров алкоголя. Кроме того, у продавца отсутствовали сопроводительные документы на продукцию.
Всего в Нижегородской области из оборота изъяли 1424 литра алкоголя, который будет проверен экспертами.
Напомним, в Нижегородской области уже два человека погибли после употребления суррогатного алкоголя.
Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным алкоголем.
Полиция просит нижегородцев не покупать алкогольный напиток под маркой "Мистер Сидр" с разными вкусами.
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