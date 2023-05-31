Два человека пострадали при падении лифта в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека пострадали при падении лифта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Гострудинспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, несчастный случай произошел сегодня, 7 июня.

В одном из административных зданий на улице Народной при падении лифта в шахту лифта пострадали 2 человека.

В настоящее время инспекция труда выясняет обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что почти 3,5 млрд рублей направят на замену лифтов в Нижегородской области в ближайшие три года.