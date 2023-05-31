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Общество

Оксана Кислицына: "Нужно всеми силами стремиться к тому, чтобы жизнь в регионе становилась лучше"

07 июня 2023 11:54  [103] Общество

"Изменения – это всегда шаг к лучшему, потому что они возникают, когда изменяются потребности общества и ситуация в целом. А мы видим, как изменилось все в стране за этот период. Я помню 2018 год, когда начиналась работа над стратегией, некоторые проекты казались неосуществимыми. Но, несмотря на изменяющиеся условия, их удалось реализовать, воплотить в жизнь", - сказала Оксана Кислицына, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области, по итогам заседания экспертного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона.

"Мы видим, как преобразилась Нижегородская область, и изменения продолжаются. Главное, что все происходящее в регионе делается для нижегородцев. В стратегии развития Нижегородской области сделан акцент на социальной поддержке детей, родителей, семей. Это, безусловно, заслуживает особого внимания и в будущем", - подчеркнула Оксана Кислицына.

Она отметила, что регион и раньше успешно справлялся со всеми сложностями, и теперь эффективно адаптируется к новым условиям.

"Мы все прекрасно понимаем, что жизнь нижегородцев должна улучшаться, наши предприятия должны работать на полную мощность, необходимо развивать и те направления, которые ранее не получали особого внимания. Уверена, что мы все увидим положительный результат по итогам реализации обновленных планов развития Нижегородской области на ближайшие пять лет", - заключила Оксана Кислицына.

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Теги:
Стратегия развития
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