Уроки черчения вернут в российские школы в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уроки черчения вернут в российские школы в 2024 году. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, предмет вернется в программу основного общего образования в 2024/25 учебном году.

Как отмечается в поручении, это решение было принято для укрепления кадрового потенциала промышленности.

Также учебный курс "Черчение" будет введен для учеников, получающих среднее общее образование по технологическому профилю.

Ранее сообщалось, что практику привлечения детей к общественному труду хотят вернуть в российские школы.