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Уроки черчения вернут в российские школы в 2024 году. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, предмет вернется в программу основного общего образования в 2024/25 учебном году.
Как отмечается в поручении, это решение было принято для укрепления кадрового потенциала промышленности.
Также учебный курс "Черчение" будет введен для учеников, получающих среднее общее образование по технологическому профилю.
Ранее сообщалось, что практику привлечения детей к общественному труду хотят вернуть в российские школы.
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