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Общество

Практику привлечения детей к общественному труду хотят вернуть в российские школы

25 мая 2023 19:26  [103] Общество

Занятия общественно-полезным трудом предложили вернуть в российские школы. Тогда у детей появится обязанность убирать классы, сажать деревья на территории школ, помогать в библиотеках и т.д. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ, сообщает телеканал "360".

Авторы документа отмечают, что законопроект позволит усилить роль труда в воспитательном процессе детей, что поможет взрастить в них ответственное отношение к чистоте и порядку в учебном заведении.

Также указывается, что при что назначении трудовой нагрузки необходимо учитывать возраст школьника и особенности здоровья.

Документ предусматривает пересмотр действующего законопроекта, из которого уберут правило о согласии родителей для привлечения к трудовым занятиям, не предусмотренным школьной программой.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, которая вошла в состав группы авторов законопроекта, прокомментировала, что новые правила помогут современным детям освоить бытовые навыки и привить чувство ответственности.

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Теги:
Дети Законопроекты Образование
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