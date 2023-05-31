"Т Плюс" провела большую инспекцию газовой турбины на Дзержинской ТЭЦ Бизнес

Фото: “Т плюс”

ПАО "Т Плюс" провело капитальный ремонт газовой турбины Siemens мощностью 150 МВт на Дзержинской ТЭЦ. Общая стоимость выполненных работ составила 265 млн рублей (с НДС).

В ходе инспекции выполнена замена деталей проточной части турбины – рабочих и направляющих лопаток 1, 2 и 3-й ступеней, смесительных камер, плановый ремонт генератора газовой турбины и другие мероприятия. Также проведен текущий ремонт компрессоров газокомпрессорной станции, с которой подается топливо на турбину, и системы их регулирования.

"Капитальные ремонты газовой турбины проходят на станции каждые четыре года. Проведенные регламентные работы позволят обеспечить высокую надежность эксплуатации газотурбинного оборудования и станции в целом", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

В этом году у ПАО "Т Плюс" запланировано еще 7 больших инспекций газовых турбин. Работы пройдут на Пермской ТЭЦ-9, Ижевской ТЭЦ-1, Пермской ТЭЦ-6, Новогорьковской ТЭЦ и Сызранской ТЭЦ.