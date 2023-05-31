Статью об обмане потребителей предложили вернуть в Уголовный кодекс РФ Общество

Фото: с сайта Госдумы РФ

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил ужесточить законодательство, защищающее права потребителей, после массового отравления россиян суррогатным сидром. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в УК РФ предлагается вернуть статью 200 "Обман потребителя", которая утратила силу в 2003 году.

"Государство должно жестко контролировать и наказывать тех, кто не соблюдает закон", — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

По словам депутата, массовое отравление произошло из-за невыполнения работы контрольными органами.

Напомним, в Нижегородской области уже два человека погибли после употребления суррогатного алкоголя.