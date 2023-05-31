Два человека погибли в Нижегородской области после употребления суррогатного алкоголя

Нижегородцев просят воздержаться от покупки разливных алкогольных напитков сомнительного происхождения.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, в регионе зафиксировано шесть случаев отравления суррогатным алкоголем, из них два летальных.
В настоящее время медики продолжают бороться за жизнь и здоровье пострадавших.
В этой связи ведомство настоятельно просит жителей Нижегородской области воздержаться от покупки и употребления любых алкогольных напитков неизвестного происхождения. "Особенно опасен разливной алкоголь и сидр", - отмечают специалисты.
Владельцам кафе в регионе рекомендовано обратить внимание на происхождение алкогольных напитков и ингредиентов для коктейлей, при малейшем сомнении отказаться от их использования.
Обо всех случаях продажи суррогатного алкоголя на территории Нижегородской области следует незамедлительно сообщать в полицию.
Как сообщалось ранее, полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным сидром в Нижегородской области.
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