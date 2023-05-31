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Участок под школу для одаренных детей согласован Советом по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области.
Согласно информации, под объект выделен участок площадью 83 312 кв. м по улице Перевоз на Бору.
Школа будет носить имя Евгения Аркадьевича Негина –ученого-физика, доктора технических наук, который родился в городе Бор, учился в Горьком и почти 50 лет проработал в ядерном центре в Сарове.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в школе будут оборудованы современные мастерские для уроков технологии, комплекс лабораторий, школьный театр.
Учреждение будет рассчитано на 800. Также предусмотрено строительство пансиона, спортивных объектов, в том числе велодорожек и футбольного поля.
Планируется, что школа имени А.Е. Негина будет иметь естественно-научную направленность.
Ранее сообщалось, что на строительство школы в 2024-2025 гг. в общей сложности будет направлено 4 млрд рублей.
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