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Общество

Участок под школу для одаренных детей согласован Советом по земельным отношениям

07 июня 2023 15:50  [66] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок под школу для одаренных детей согласован Советом по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области. 

Согласно информации, под объект выделен участок площадью 83 312 кв. м по улице Перевоз на Бору.

Школа будет носить имя Евгения Аркадьевича Негина –ученого-физика, доктора технических наук, который родился в городе Бор, учился в Горьком и почти 50 лет проработал в ядерном центре в Сарове.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в школе будут оборудованы современные мастерские для уроков технологии, комплекс лабораторий, школьный театр.

Учреждение будет рассчитано на 800. Также предусмотрено строительство пансиона, спортивных объектов, в том числе велодорожек и футбольного поля.

Планируется, что школа имени А.Е. Негина будет иметь естественно-научную направленность. 

Ранее сообщалось, что на строительство школы в 2024-2025 гг. в общей сложности будет направлено 4 млрд рублей.

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Теги:
Земля Строительство Школы
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