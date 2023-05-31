Расчистка озера в Светлоярском парке в Нижнем Новгороде начнется в эти выходные Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Расчистка озера в Светлоярском парке в Нижнем Новгороде начнется в эти выходные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что недавно здесь были установлены раздевалка и теневой навес, развешены гамаки, поэтому озеро стало притягивать еще больше нижегородцев.

Всего от мусора будет очищено 24 тысячи кв. м дна, удалено более 22 тысяч кубометров илистых отложений, расчищено 5 600 кв метров береговой полосы от растительности и обновлено 3 200 кв метров песчаных покрытий на берегах.

Полностью работы будут завершены к осени.

Напомним, в апреле началась расчистка реки Борзовки в Нижнем Новгороде.