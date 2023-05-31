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Расчистка озера в Светлоярском парке в Нижнем Новгороде начнется в эти выходные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Мэр отметил, что недавно здесь были установлены раздевалка и теневой навес, развешены гамаки, поэтому озеро стало притягивать еще больше нижегородцев.
Всего от мусора будет очищено 24 тысячи кв. м дна, удалено более 22 тысяч кубометров илистых отложений, расчищено 5 600 кв метров береговой полосы от растительности и обновлено 3 200 кв метров песчаных покрытий на берегах.
Полностью работы будут завершены к осени.
Напомним, в апреле началась расчистка реки Борзовки в Нижнем Новгороде.
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