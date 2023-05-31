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Экономика

Дефицит бюджета РФ за 5 месяцев 2023 года составил 3,41 трлн рублей

07 июня 2023 17:11  [61] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дефицит бюджета РФ за 5 месяцев 2023 года составил 3,41 трлн рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные министерства финансов России.

Согласно информации, доходы федерального бюджета в январе-мае составили 9818 млрд рублей, что на 19% ниже показателей аналогичного периода 2022 года.

При этом поступление ненефтегазовых доходов выросло на 9%. Их объем составил 6 965 млрд рублей. Нефтегазовые доходы составили 2 853 млрд рублей и снизились на 50%.

Объем расходов федерального бюджета с января по май предварительно оценен в 13 229 млрд  рублей, что на 27% выше показателей прошлого года.

Ранее сообщалось, что госдолг Нижегородской области в мае снизился на 2 млрд рублей.

Также напомним, что поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 5 месяцев на 16,9%.

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