Уголовное дело о мошенничестве завели в отношении руководителя коммерческой организации в Богородске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело о мошенничестве завели в отношении руководителя коммерческой организации в Богородске. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в октябре 2021 года подозреваемый направил в администрацию Богородского района документы о предоставлении ему земельных участков по цене 10% от их кадастровой собственности и без проведения торгов, зная, что эти действия незаконны.

Ущерб администрации от этих действий составил более 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Ранее сообщалось, что суд взыскал с экс-главы Балахнинского района Александра Глушкова 2,4 млн рублей.