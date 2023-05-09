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Происшествия

Суд взыскал с экс-главы Балахнинского района Александра Глушкова 2,4 млн рублей

16 мая 2023 11:23  [113] Происшествия
Александр Глушков

Александр Глушков

Фото: с сайта администрации Балахнинского района

Суд взыскал с экс-главы Балахнинского района Александра Глушкова 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, в 2018 году в отношении Александра Глушкова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Он обвинялся в участии в нескольких мошеннических схемах по незаконному обмену земельных участков и приобретению участков по заниженной стоимости.

В 2021 году экс-глава Балахнинского района и экс-депутат Земского собрания Балахнинского района Александр Глушков и его брат Владимир получили наказания от 9 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100,5 млн рублей.

Также стало известно, что в ноябре 2015 года Александр Глушков получил взятку за согласование проекта строительства жилого дома в Балахне в районе дома №40 по улице Энгельса. Она была передана в виде предоставления его сыну и жене двух однокомнатных квартир.

В связи с этим прокуратура подала в суд исковое заявление о признании недействительной сделки по передаче имущества и взыскании с Александра Глушкова 2,4 млн рублей в бюджет РФ.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

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Теги:
Балахнинский район Мошенничество Суд
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