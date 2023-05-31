Посвященное Дню российского предпринимательства мероприятие прошло в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Антон Молев

Посвященное Дню российского предпринимательства мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 300 предпринимателей, а также представители предпринимательского сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, общественных деловых объединений.

"Наш регион входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе и России в целом по количеству субъектов МСП и по численности занятых в этой отрасли. А значит, люди не боятся организовывать свой бизнес, открывать новые ниши для развития, создавать новые предприятия. Вместе с традиционным направлением торговли, характерным для предпринимательства, в Нижегородской области развиваются и общепит, и сельское хозяйство. Перспективная ниша для развития – сфера гостеприимства, востребованность услуг в которой очень высока" - обратился к участникам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В ходе торжественного мероприятия предпринимателям вручили благодарственные письма председателя Законодательного собрания Нижегородской области, Думы Нижнего Новгорода и другие награды.

Также награды получили лучшие профильные СМИ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Дзержинск занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию предпринимательства по итогам 2022 года.