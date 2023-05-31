Депутаты ЗСНО на внеочередном заседании назначили дату губернаторских выборов на 10 сентября

Сегодня, 8 июня, прошло внеочередное заседание Законодательного Собрания Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты назначили дату выборов губернатора. Они состоятся 10 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году. Также напомним, что в сентябре пройдут выборы в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №10.
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