Депутаты ЗСНО на внеочередном заседании назначили дату губернаторских выборов на 10 сентября Политика

Сегодня, 8 июня, прошло внеочередное заседание Законодательного Собрания Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты назначили дату выборов губернатора. Они состоятся 10 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году. Также напомним, что в сентябре пройдут выборы в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №10.