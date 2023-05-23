Оксана Смолина
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Директор лицея №180 в Нижнем Новгороде Оксана Смолина победила на праймериз "Единой России" в Гордуму. Об этом сообщается на сайте партии.
Напомним, в праймериз приняли участие пять кандидатов. Это домохозяйка Ольга Калинина (сторонник партии), директор лицея №180 Оксана Смолина (член партии), рабочий ООО "ФС-техно" Евгений Шорин (беспартийный), бухгалтер ООО "Криоген-авиа-НН" Алёна Мальханова (член партии) и техник ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Алина Елина (беспартийная).
Согласно информации, Оксана Смолина набрала 1903 голоса.
За Евгения Шорина проголосовали 17 человек, за Алину Елину - 14, Алёну Мальханову - 12, а Ольга Калинина получила 12 голосов.
Выборы по одномандатному избирательному округу №10 пройдут в сентябре. Напомним, в июле 2022 года представитель округа Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода в связи с тем, что был избран главой Балахнинского округа.
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