Директор лицея №180 в Нижнем Новгороде Оксана Смолина победила на праймериз "Единой России" в Гордуму Политика

Оксана Смолина Фото: с сайта "Единой России"

Директор лицея №180 в Нижнем Новгороде Оксана Смолина победила на праймериз "Единой России" в Гордуму. Об этом сообщается на сайте партии.

Напомним, в праймериз приняли участие пять кандидатов. Это домохозяйка Ольга Калинина (сторонник партии), директор лицея №180 Оксана Смолина (член партии), рабочий ООО "ФС-техно" Евгений Шорин (беспартийный), бухгалтер ООО "Криоген-авиа-НН" Алёна Мальханова (член партии) и техник ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Алина Елина (беспартийная).

Согласно информации, Оксана Смолина набрала 1903 голоса.

За Евгения Шорина проголосовали 17 человек, за Алину Елину - 14, Алёну Мальханову - 12, а Ольга Калинина получила 12 голосов.

Выборы по одномандатному избирательному округу №10 пройдут в сентябре. Напомним, в июле 2022 года представитель округа Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода в связи с тем, что был избран главой Балахнинского округа.