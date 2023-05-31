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Экономика

Росстат заявил о сокращении уровня бедности в России до 13,5%

08 июня 2023 13:21  [55] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Росстат заявил о сокращении уровня бедности в России до 13,5%. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в I квартале 2023 года в России проживало 19,6 млн человек с ходами ниже границы бедности.

Граница бедности устанавливается на уровне прожиточного минимума на основе прожиточной корзины. В первом квартале 2023 года эта сумма составила 14 026 рублей.

Отметим, что в первом квартале 2022 года в России насчитывалось 20,9 миллиона россиян с доходами ниже границы бедности.

Снижение уровня бедности связано с реализацией адресных социальных программ, ростом пенсий и зарплат. Так, общий объем социальных выплат увеличился на 4,1% и составил 3,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что реальные доходы нижегородцев в I квартале 2023 года выросли на 3,7%.

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