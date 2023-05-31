Реальные доходы нижегородцев в I квартале 2023 года выросли на 3,7% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реальные доходы нижегородцев в I квартале 2023 года выросли на 3,7%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Согласно информации, нижегородские показатели превысили среднероссийский рост, который составил 0,1%.

Наибольший вклад в рост реальных доходов внесла заработная плата, которая в реальном выражении выросла на 5,1%.

Также в регионе наблюдается рост потребительского спроса.

Так, оборот розничной торговли за январь-апрель вырос на 0,9%, а в апреле продажи непродовольственных товаров выросли на 16% в сопоставимых ценах к апрелю 2022 года, продажи продуктов увеличились на 5,2%.

Кроме того, в I квартале текущего года в Нижегородской области в 1,4 раза вырос объем выданных потребительских кредитов.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4%.

Также напомним, что Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов.