Более 67 млн рублей взыскивают с Павловского водоканала за загрязнение реки Каска Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Более 67 млн рублей взыскивают с Павловского водоканала за загрязнение реки Каска. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2021 году инспекторы в ходе плановой проверки МУП "Водоканал" в Павлове выявили сниженную эффективность очистных очистных сооружений, что привело к загрязнение реки Каска.

Так, в пробе сточных вод на выпуске с очистных было выявлено превышения нормативов допустимых сбросов по меди - до 100 раз, по аммонию – до 49 раз, по никелю – до 35 раз.

Установлено, что вред реке составил 67,3 млн рублей, которые водоканал отказался выплатить в добровольном порядке. В связи с этим Росприроднадзор подал иск в суд, который удовлетворил требования ведомства о взыскании.

Ссылку водоканала на нехватку денежных средств на обеспечение должного функционирования очистных сооружений Арбитражный суд Нижегородской области отклонил, поскольку это не освобождает от обязанности соблюдать правила охраны водного объекта.

Ранее сообщалось, что суд обязал мэрию Нижнего Новгорода прекратить сброс в Оку дождевых и талых вод.