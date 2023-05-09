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Общество

Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода прекратить сброс в Оку дождевых и талых вод

16 мая 2023 11:50  [98] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области, архив

Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода прекратить сброс в Оку дождевых и талых вод. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по Нижегородской области.

Напомним, еще в июле 2020 года инспекторы зафиксировали сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Оки в районе ул. Юлиуса Фучика,100. Сточные воды попадали в реку через автозаводский обводной канал, который предназначен для отвода дождевых и талых вод с территории района.

Тогда в пробах было обнаружено превышение допустимых концентраций по целому ряду загрязняющих веществ: по цинку - в 19 раз, по никелю – в 17 раз, по меди – в 80 раз, по нефтепродуктам – 4,6 раза.

Как отмечают в природоохранной прокуратуре, бездействие администрации на протяжении почти трех лет причиняет вред экологии. Изначально требования были предъявлены к администрации Автозаводского района, но в ходе рассмотрения дела в качестве ответчика привлекли мэрию Нижнего Новгорода.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал городскую администрацию в течение трех месяцев устранить выявленные нарушения и прекратить сброс дождевых и талых вод в Оку.

Напомним, в январе 2023 года мэрии Нижнего Новгорода было вынесено предостережение за сброс стоков ливневых и дренажных вод в Оку и Волгу.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Росприроднадзор Экология
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