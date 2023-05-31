ЛДПР выдвинула Владислава Атмахова в качестве кандидата на выборах губернатора Нижегородской области Политика

Фото: НРО ЛДПР

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов по решению Центрального аппарата партии выдвинут в качестве кандидата от ЛДПР на выборы губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО ЛДПР.

"Напомню некоторые ключевые предложения предвыборной программы ЛДПР: освобождение от налогов граждан, получающих меньше 30 тысяч, отмена ЕГЭ, создание условий для развития массового фермерства, вернуть систему госраспределения выпускников медвузов, обучавшихся на "бюджете" и другие, не менее значимые инициативы. ЛДПР, как и всегда, идёт на выборы в каждом регионе. Нашим девизом остаётся завет Владимира Жириновского "Не врать и не бояться!", а главной целью - улучшение жизни граждан. Служим России!" - сказал политик.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания на внеочередном заседании назначили дату губернаторских выборов на 10 сентября.