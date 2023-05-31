Более 74 млн рублей выделено на ремонт покрытия у школ и детсадов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Заседание рабочей группы по решению вопросов благоустройства и освещения территорий муниципальных школ и детских садов прошло в Думе Нижнего Новгорода.

В ходе мероприятия директор департамента образования администрации города Владимир Радченко рассказал, что в 2022 году в рамках проекта "Вам решать!" был выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия в шести образовательных организациях на сумму 8,4 млн руб. (школы №16, №182, №184, детские сады №7, №469, №247).

В этом году на текущий ремонт покрытия выделено 7,3 млн руб. в пяти образовательных организациях (школа №130, детские сады № 16, №31, №149, №175).

Также в рамках нацпроекта "Образование" на ремонт территории школы №9 направлено 6 млн рублей. За счет 32,4 млн рублей из областного бюджета асфальт будет переложен в детсадах № 177 и № 331, гимназиях №2 и №25, школе №22 на общую сумму 32,4 млн руб. В рамках проекта "Вам решать!" покрытие отремонтируют в школах №130, №62, №135, №46, №44, гимназии №136, детском саду №125 на общую сумму 28,5 млн руб.

Владимир Радченко добавил, что в реестр дополнительных расходов также включены работы по замене асфальтового покрытия в 16 учреждениях на сумму 56,4 млн руб., которые могут быть профинансированы в случае увеличения доходной части бюджета города.

Депутат Герман Карачевский отметил, что при отсутствии средств на полную замену покрытия нужно предусмотреть ремонт около входных групп зданий.

Также в ходе заседания стало известно, что в 2022 году на антитеррористическую безопасность учреждений было выделено 129,8 млн руб. В 2023 году на эти цели предусмотрено 535,2 млн рублей и 40 млн рублей на установку периметрального ограждения.

На эти средства будут модернизованы и установлены системы видеонаблюдения, отремонтированы ограждения, установлены ворота жесткой фиксации, сигнализации и другое.

В августе рабочая группа проведет выездное заседание в образовательных учреждениях и проверит качество выполненных работ.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году.