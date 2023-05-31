Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 июня 2023 16:16  [65] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по лесовосстановлению
08 июня 2023 16:10  [70] Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске
08 июня 2023 15:34  [96] Более 74 млн рублей выделено на ремонт покрытия у школ и детсадов в Нижнем Новгороде
08 июня 2023 15:17  [143] IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области
08 июня 2023 13:55  [153] Более 67 млн рублей взыскивают с Павловского водоканала за загрязнение реки Каска
08 июня 2023 13:39  [132] Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Рогово Навашинского района
08 июня 2023 13:06  [156] Автомотопробег "Вперед, Россия!" пройдет в Нижнем Новгороде 12 июня
08 июня 2023 12:54  [218] Охоту на чаек разрешили в Нижегородской области для борьбы с птичьим гриппом
08 июня 2023 12:47  [155] Участник СВО из Арзамаса встретился с учащимися школы №6 в летнем лагере
08 июня 2023 12:02  [175] Более 20 сотрудников социальной службы наградили в Нижегородской области
Общество

Более 74 млн рублей выделено на ремонт покрытия у школ и детсадов в Нижнем Новгороде

08 июня 2023 15:34  [96] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Заседание рабочей группы по решению вопросов благоустройства и освещения территорий муниципальных школ и детских садов прошло в Думе Нижнего Новгорода.

В ходе мероприятия директор департамента образования администрации города Владимир Радченко рассказал, что в 2022 году в рамках проекта "Вам решать!" был выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия в шести образовательных организациях на сумму 8,4 млн руб. (школы №16, №182, №184, детские сады №7, №469, №247).

В этом году на текущий ремонт покрытия выделено 7,3 млн руб. в пяти образовательных организациях (школа №130, детские сады № 16, №31, №149, №175).

Также в рамках нацпроекта "Образование" на ремонт территории школы №9 направлено 6 млн рублей. За счет 32,4 млн рублей из областного бюджета асфальт будет переложен в детсадах № 177 и № 331, гимназиях №2 и №25, школе №22 на общую сумму 32,4 млн руб. В рамках проекта "Вам решать!" покрытие отремонтируют в школах №130, №62, №135, №46, №44, гимназии №136, детском саду №125 на общую сумму 28,5 млн руб.

Владимир Радченко добавил, что в реестр дополнительных расходов также включены работы по замене асфальтового покрытия в 16 учреждениях на сумму 56,4 млн руб., которые могут быть профинансированы в случае увеличения доходной части бюджета города.

Депутат Герман Карачевский отметил, что при отсутствии средств на полную замену покрытия нужно предусмотреть ремонт около входных групп зданий.

Также в ходе заседания стало известно, что в 2022 году на антитеррористическую безопасность учреждений было выделено 129,8 млн руб. В 2023 году на эти цели предусмотрено 535,2 млн рублей и 40 млн рублей на установку периметрального ограждения.

На эти средства будут модернизованы и установлены системы видеонаблюдения, отремонтированы ограждения, установлены ворота жесткой фиксации, сигнализации и другое.

В августе рабочая группа проведет выездное заседание в образовательных учреждениях и проверит качество выполненных работ.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Городское хозяйство Детсады
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph