Нижегородские фермеры получили гранты "Агростартап" в объеме 75,5 млн рублей на развитие сельхозпроизводства Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Шестнадцать нижегородских фермерских хозяйств получили гранты "Агростартап" на развитие хозяйств в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, рассмотрено было 49 заявок из 27 районов Нижегородской области.

Гранты получили 16 фермеров из 15 районов. Средний размер гранта составил около 5 млн рублей. Всего было распределено 75,5 млн рублей субсидий, из которых 72,4 млн рублей – средства федерального бюджета.

Средства можно потратить на покупку крупного рогатого скота молочных и мясных пород, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также на создание производств по выращиванию овощей и пряно-вкусовых культур.

Со списком получателей гранта "Агростартап" можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что три сельхозпроизводителя из Нижегородской области победили в конкурсе "Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2022 года".