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Общество

Чем дышит регион: "Ростелеком" установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области

08 июня 2023 17:09  [98] Общество
Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

"Ростелеком" запустил в тестовую эксплуатацию первый пост экологического контроля в Нижегородской области. Стационарный комплекс экомониторинга установлен в парке имени Максимова в городе Бор. Комплексное решение позволит региональным властям контролировать состояние окружающей среды и оперативно реагировать на загрязнение воздуха.

Пост экологического контроля представляет собой павильон, где находятся измерительные приборы, определяющие состав воздуха и количество содержащихся в нем вредных веществ: пыли, диоксида азота, окиси углерода, сероводорода, диоксида серы и формальдегидов. Электрохимические и фотохимические детекторы с определенной частотой производят замеры. Эти данные консолидируются и передаются по мобильной связи на сервер ГБУ "Экология региона", затем информация анализируется и отображается в интерфейсе системы. 

В случае превышения предельно допустимых концентраций на место оперативно выезжает передвижная экологическая лаборатория для проверки параметров загрязнения атмосферы и обнаружения источника загрязнения.

Денис Егоров, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области:
"По данным Росгидромета, качество воздуха в Нижегородской области удовлетворительное. За последние пять лет объемы загрязняющих веществ в атмосфере снизились вдвое. Однако работа по улучшению экологической обстановки продолжается. Основываясь на опыте наших коллег из Челябинской и Московской областей, мы приняли решение развернуть сеть экомониторинга. Для комплексного анализа состава воздуха на базе регионального учреждения "Экология региона" созданы информационно-аналитический центр и стационарная и передвижные эколаборатории". 

Комплекс экомониторинга интегрирован с геоплатформой РусГИС — разработкой "Ростелекома", включенной в реестр отечественного ПО. Система собирает и обрабатывает пространственные данные, выявляет отклонения от целевых показателей, проводит анализ изменений во времени и прогнозирует развитие ситуаций.

Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Проекты в сфере экологического мониторинга — одно из приоритетных направлений деятельности "Ростелекома". В Нижегородской области при непосредственном участии оператора создается единая система контроля за состоянием окружающей среды. Ценность разработки заключается в том, что регион получает целостную картину экологической обстановки на территориях. На одном ресурсе консолидируются все экологические показатели. На основе этих данных оцениваются риски возможных угроз и предлагаются варианты их минимизации".

Проект по внедрению системы мониторинга воздуха был представлен на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), прошедшей 31 мая – 2 июня в Нижнем Новгороде. 

Старт тестовой эксплуатации стационарного комплекса экомониторинга дал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов. Из парка имени Максимова на прямую связь с участниками ЦИПР вышел глава Бора Алексей Боровский. Вместе с представителями "Ростелекома" он произвел пуск системы.

Алексей Боровский, глава местного самоуправления городского округа город Бор
"В Борском районе много природоохранных зон, на нашей территории находится уникальный Керженский заповедник. Вместе с тем активно развивается промышленность: экономическую деятельность осуществляют свыше четырех тысяч организаций, поэтому вопрос сохранения окружающей среды — ключевая задача. Выполнять ее помогут посты экомониторинга. Мы с удовольствием включились в программу экологического контроля и рады, что в нашем районе установлен такой комплекс". 

До конца года "Ростелеком" запустит в эксплуатацию еще семь комплексов экомониторинга в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Выксе, Кстове, Балахне и Богородске. Пять малогабаритных станций контроля качества воздуха уже работают в областном центре. Ранее они были установлены на объектах оператора. 

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Теги:
Ростелеком Экология
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