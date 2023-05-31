Получившие награды участники СВО смогут бесплатно получить земельный участок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Получившие награды участники СВО смогут бесплатно получить земельный участок. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, эта мера поддержки не будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Власти этих городов разработают другие меры поддержки.

Получить земельные участки смогут военнослужащие, заключившие контракт добровольцы, бойцы Росгвардии, получившие звания Героев России или награжденные орденами за заслуги во время специальной военной операции, а также ветераны боевых действий.

Отмечается, что получить участок также смогут семьи и родственники погибших бойцов в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что бесплатное профобучение организуют для ветеранов СВО в Нижегородской области.