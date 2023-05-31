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Глеб Никитин: "Наша Родина прошла через огромное количество испытаний"

12 июня 2023 09:10  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России.

"В последние годы этот праздник приобрел особый смысл. Он объединяет всех, кто считает себя частью России, в чьем сердце живет любовь к своей стране. Наша Родина прошла через огромное количество испытаний, не раз была под ударом врага, но каждый раз воля народа не просто сохраняла страну, но и делала ее сильнее. В этой стойкости и стремлении к единству заключен истинный патриотизм.

Неразрывно судьба России связана с Нижегородской областью. Фигуры Минина и Пожарского стали символом гражданского стремления к сохранению самобытности и суверенитета России. Этот пример вдохновляет нас и сегодня!

Все больше людей приезжает к нам регион, чтобы лучше узнать историю родной страны, увидеть ее красоту. Нашим основным туристическим девизом стали слова: "Нижний Новгород – 100% настоящая Россия". И это правда! Где, как не здесь, над простором Оки и Волги, ощущаешь истинную душу России?! Особой ценностью обладает и нижегородский характер - широкий, открытый, радушный, стремящийся превзойти свои возможности. Нижегородцы всегда защищали интересы Отечества, стояли на страже его интересов. Сейчас наши земляки находятся в зоне СВО, а люди поддерживают их здесь, помогают и трудятся в интересах страны. Огромная благодарность всем, кто не остается в стороне!

В День России желаю, чтобы любовь к Родине и вера в нее крепла с каждым новым поколением! Пусть наша страна идет только вперед! С праздником!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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