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Бизнес

Судостроительный завод "Нижегородский теплоход" из Бора стал 226 участником нацпроекта "Производительность труда"

09 июня 2023 09:48  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Судостроительный завод "Нижегородский теплоход" из Бора стал 226 участником нацпроекта "Производительность труда" в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, предприятие специализируется на создании судов технического и вспомогательного флота.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в регионе бережливые технологии внедряют уже девять судостроителей.

Так, ООО "Судостроение судоремонт" на 50% ускорило процесс подготовки проекта, а на ЦКБ по СПК имени Алексеева выработка увеличилась на 25%, незавершенное производство сократилось на 80%.

Эксперты федерального центра компетенций будут работать на заводе "Нижегородский теплоход" в течение шести месяцев. За это время они проведут аудит компании, выявят и устранят "узкие места".

Напомним, две компании из Нижегородской области признаны лучшими 2022 году по реализации нацпроекта "Производительность труда": ООО "Интеравтоцентр", которое специализируется на переоборудовании коммерческих автомобилей, а также производитель технологических материалов ООО "Велам-Рус".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в группу регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда" в 2022 году, а нижегородский центр компетенций вошёл в топ-5 по стране. По итогам прошлого года нацпроект в регионе выполнен на 100%.

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Теги:
Нацпроект Судостроение
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